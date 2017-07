Hemne

Nok en gang har politiet mottatt klage på mopedkjøring i sentrum av Kyrksæterøra.

Klokka 22.15 torsdag kunne en innringer meddele politiet at det pågikk råkjøring. «De kjører som noen tullinger», lød meldinga.

— Patruljen befant seg i Orkdal på et annet oppdrag og kunne ikke rykke ut, men vi er klar over at dette er et gjentakende problem, opplyser fungerende lensmann Randi Fagerholt.

Hun oppfordrer folk til å notere kjøretøyets registreringsnummer, type kjøretøy og en beskrivelse av fører når de melder fra.