Grilling av valgflesk

Orkdal AP tar nye veier for finne potensielle velgere. Torsdag ettermiddag 17. august, står de på stand i Orklaparken.

- Fra ettermiddagen og utover vil vi grille valgflesk i Orklaparken, smiler Tormod Solem Slupphaug som håper å møte velgerne i en litt mindre hektisk atmosfære enn utenfor kjøpesentra der folk haster til og fra.

Gode diskusjoner

Partiet vil ha tre baser; Gapahuken på Fannrem, ved brua (Naustplassen) på Evjen, og i Gammelosen (Hermetikken) på Orkanger. På de tre stedene serverer de små smaksprøver av lokale matprodusenter i Orkdal; potetsalat og marinert grillribbe fra Kjøttskjærern og Øyen gård, samt rømme og flatbrød fra Fannremsgarden.

- Med et slikt arrangementet ønsker vi å møte innbyggerne våre på en litt annen måte, og kanskje i en litt vennligere setting enn de tradisjonelle standene utenfor butikker og kjøpesenter, sier Slupphaug.

Han understreker at de ikke kommer til løpe etter folket som legger ettermiddagsturen i parken.

- De som vil, kan stoppe og prate med oss. Poenget er ikke å treffe flest mulig, men å møte dem vi treffer på en best mulig måte og i en rundere atmosfære som forhåpentligvis kan skape hyggeligere møter og gode diskusjoner, sier han.

Folkehelse og lokal mat

Fokuset på et slikt politisk treff i parken, vil naturlig nok være friluftsliv og folkehelse, samt lokal mat, distrikt og landbruk.

- Dette handler ikke bare om å vise fram Arbeiderpartiets politikk, men også sette pris på og vise fram noen av de lokale aktørene vi har i dalføret, samt det flotte turområdet vi har fått, sier Slupphaug og minner om at å kjøpe opp og bygge ut lokale anlegg og turstier til allemannseie, samt legge til rette for at lokale aktører skal få fortsette og vokse med sitt virke, faktisk er politikk i praksis.