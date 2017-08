Her kunne det gått galt

Tre hester ble berget ut av en hestehenger da en bil kom i brann på Geita i Orkdal i torsdag ettermiddag. Øyenvitner av ulykka forteller at hestene ble berget ut av hengeren og tatt et stykke unna fra den brennende bilen for å unngå at de fikk panikk. Ut fra bilder vi har fått tilsendt, ser det ut til at de beiter i ro et stykke fra ulykkesstedet. Det er foreløpig ukjent hva som er årsaken til ulykka.