Fjellstø cowboys

- Nok et terningkast 6, uttalte en erfaren Nerskogkonsert-publikummer etter at CC Cowboys og publikum tok farvel med hverandre.

Og det er mange grunner til suksessen. Først og fremst at CC Cowboys med låtene sine inviterer til sang, dans og innlevelse. Vokalist Magnus Grønneberg er i særklasse når det gjelder å by på seg selv. Dette er musikk framført med inderlighet, kjærlighet og overbevisning med tekster som tidvis har en dybde og betydning som er sjelden vare i popmusikkens verden. CC Cowboys er også i egen klasse når det gjelder å tydeliggjøre tekstene, noe som gjør at publikum lytter ekstra nøye til musikken som appellerer både til hjerte og hjerne.

Etter fem gode Nerskogkonserter med Vamp, Jonas Fjeld og Henning Kvitnes, Morten Harket, Violet Road og Jarle Bernhoft, tenkte noen at det kanskje kunne være vanskelig å toppe denne årvisse konserten. Med årets opplevelse er en ny topp nådd med konserten på Grovasetra i Skardalen på Nerskogen.

Alt klaffet. Bandet var heftig, Publikum lot seg begeistre, værgudene var i kjempeslag og arrangøren står fjellstøtt.

Audhild Øye