Sosialt med mobilen i handa

Husker du Pokémon GO? Det utvidet virkelighet-spillet (augmented reality, AR, hvor utviklerne har lagt et ekstra lag på virkeligheten, som vises via mobilskjermen) om Pokémon til mobiltelefonen som kom i fjor sommer fra Niantic (de som laget AR-spillet Ingress, som Pokémon GO er basert på) og The Pokémon Company?

Det gjør i alle fall Chris Gøran Tronstadhagen Askim, som lørdag arrangerer Pokémon GO-treff på Fannrem. Han synes nemlig at det er på tide at alle spillerne i Orkdal (og omegn) tar en dag hvor de spiller spillet sammen, og har satt tid og sted til Tusenårsstedet (altså Stasjonsparken ved Fannrem legesenter) på Fannrem lørdag 2. september.

Pokéstop og -gym

Der er det nemlig et pokéstop (en representasjon for et landemerke, en park, et monument, eller andre beliggenheter, hvor man ofte kan lese litt om det som er / var der, og som kan gi deg forskjellige ting, som for eksempel livsgivende drikke, baller til å fange pokémon i, og andre ting) og på stasjonen like ved siden av er det en pokégym (et sted hvor spillerne kan slåss mot andre spillere fra andre lag, eller raide en vanskelig boss, men også få det samme som fra et pokéstop).

– Det vil bli noen små konkurranser og en hel haug med premier / gaver til de som kommer, sier Tronstadhagen Askim. Dette er med andre ord en mulighet for alle som vil spille eller som er aktive spillere å komme og sosialisere seg med andre i litt større grad, da dette er et arrangement som kommer til å passe alle aldre, fortsetter han, før han fortsetter:

– Det vil bli en morsom ettermiddag med mye latter, godt vær (med forbehold om at værgudene er med oss), aktive lures (et lokkemiddel som plasseres på et pokéstop for å tiltrekke seg flere pokémon) hele tiden, og også en potensiell loddtrekning med sponsede premier.

Så er du interessert i pokémon, eller bare ønsker å sosialisere deg litt med folk i alle aldre (og det er virkelig alle aldre, fra små barn til pensjonister, også i Orkdal), så er det med andre ord bare å ta seg en tur til Fannrem i helga.

Og det er kanskje akkurat i tide, også, for Niantic har akkurat sluppet nye legendariske monstre, kjent fra den andre generasjonen av Pokémon-spill (Gold, silver, Crystal), som kan dukke opp akkurat der hvor det sosiale treffet foregår.