Sterk tilbakegang for Jorodd i hjemkommunen

Til tross for et svært dårlig valg for Arbeiderpartiet, er Jorodd Asphjell fra Orkdal inne på Stortinget, i og med at han innehar den sikre tredjeplassen på lista.

Men også i Asphjells hjemkommune går det trått for Ap. Partiet - som tradisjonelt har gjort det svært godt i stortingsvalg i Orkdal - går tilbake med 5,2 prosentpoeng til 36,8 prosent.

Ingen andre partier går så sterkt tilbake i Orkdal. Det er også verdt å merke seg at Sentepartiet går tilsvarende fram.

For de andre partiene er det bare små endringer i Orkdal.

Da ST snakket med Asphjell tidlig mandag kveld, var han svært spent.

- Jeg er veldig, veldig spent. Småpartiene kommer til å avgjøre dette valget, sa orkdalingen.

ST har imidlertid ikke fått tak i ham etter at valgprogrosene kom.

Asphjell har imidlertid at småpartiene avgjør valget. I skrivende stund er det borgerlig flertall. Men det skal ikke mer til enn av Venstre havner under sperregrensen før relutatet er motsatt.

Det blir spennende å våkne opp tirsdag morgen.