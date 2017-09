Gir gratis veiledning

- Veiledningssenteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper, forteller Nina Persson Meek på vegne av Norske kvinners sanitetsforeningen (N. K. S).

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge er et lavterskeltilbud for dem som blir berørt av mennesker som sliter med rus eller psykiske lidelse i regionen.

- Vi har kort ventetid og brukerne trenger ingen henvisning. De får oppfølging over tid, tilpasset deres behov.

N. K. S tilbyr gratis veiledning på Veiledningssenteret, over telefon eller på ett av utekontorene, og hjelp til å kontakte aktuelle instanser i hjelpeapparatet. Samtalene er individuelle og i gruppe.

- Vi har også konferanser og foredrag om pårørendearbeid. Tema for samtaler kan være alt fra bearbeiding og sortering av tanker og følelser, til arbeid med grensesetting og det å ta vare på seg selv som pårørende. Det er opp til brukeren hva vi tar tak i, sier Meek.

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge opplyser at de støtter Kristin Myrmel i hennes arbeid med å gi ut en ny utgave av boken «Alternativ X» fordi boken bidrar til at pårørende til rusmiddelavhengige får et bedre liv.

- Vår visjon er: En bedre hverdag for pårørende. Sjef i eget liv, sier Meek.