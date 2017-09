Sperret Skulmoveien med søppeldunker

Meldal

Politiet meldte på Twitter like etter klokka 17.30 at en sivilist sperrer en kommunal vei på Løkken. Dette er en vei som benyttes fordi Fv 700 i Klinglien er stengt, heter det i meldinga.

Veisperringa viste seg å være to søppeldunker som en beboer i Skulmoveien satte ut.

- Det er min måte å protestere mot at Skulmoveien benyttes som omkjøringsvei. Jeg kom spontant på ideen da jeg registrerte en mangedobling av trafikken i dag (mandag). Det passerer kanskje én bil hver annen time her til vanlig, men nå snakker vi om flere i minuttet. Det er uforsvarlig, sier beboeren, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Han føler seg sikker på at han snakker på vegne av flere beboere på veien når han sier at vegen ikke er dimensjonert for den mertrafikken stenginga av Klinglien medfører.

- Det er mye trafikk, og enkelte kjører med svært høy hastighet, sier mannen.

Politiet rykket ut etter at det ble inngitt melding om at en sivilist har sperret veien. Det dannet seg kø i begge retninger - og stenginga medførte stor frustrasjon hos enkelte.

- Politiet roet gemyttene, sier mannen.

"Politiet har meglet på stedet, veien er åpnet igjen, og vedkommende er pålagt ikke å stenge veien flere ganger", heter det i oppfølgingsmeldinga fra politiet på Twitter.

- Er dette riktig måte å uttrykke uenighet på?

- Ja, det mener jeg. Jeg ønsker oppmerksomhet rundt at det ikke kan tillates at Skulmoveien blir omkjøringsveien for Klinglien i fire til fem måneder, kanskje enda lenger, sier mannen til ST.