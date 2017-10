Vogntog kjørte av veien ved Berkåk

Nyheter

E6 er lørdag morgen stengt ved Buvatnet ved Berkåk, etter at et vogntog kjørte av veien på stedet natt til lørdag.

Uhellet skjedde da to vogntog skulle passere hverandre.

- Det ene vogntoget lå såpass langt inn mot gulstripa at det andre måtte legge seg ut for å unngå sammenstøt, og så kjørte det utfor veien, sier politiets operasjonsleder Trude Calsson.

Det er ikke snakk om personskade i hendelsen, men frontruta på vogntoget er knust og det er nedlagt kjøreforbud for dette.

Lørdag morgen klokken 06.40 opplyser politiet at berging av vogntoget er i gang, og at man regner med å kunne åpne E6 for trafikk igjen i løpet av kort tid.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 00.30 natt til lørdag.