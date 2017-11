Stenger lensmannskontoret i Meldal

Nyheter

Meldal lensmannskontor er stengt, og vil bli stengt for publikum ut resten av november. Dette kontoret har tilhold i rådhuset i Meldal sentrum.

- Kanskje vil dette vare ut året, men i første omgang gjelder dette til 1. desember, forteller Randi Fagerholt, lensmann i Meldal.

- Hva er årsaken til stenginga?

- Grunnen til at vi må stenge Meldal lensmannskontor er prioriteringer. Vi ønsker at politibetjenten i Meldal skal prioritere saksbehandling framfor publikum. Vi vil effektivisere saksbehandlinga og bli ferdig med saker som vi har tidsfrister på. Når betjenten er i Meldal, må vedkommende i tillegg til saksbehandling serve publikum som kommer innom, samt ta telefoner fra folk, sier Fagerholt, som for tida er fungerende lensmann også i Orkdal, Skaun og Agdenes i Tor Kristian Haugans fravær.

Hun påpeker at prioriteringer dessverre går utover andre ting, i dette tilfellet et åpent lensmannskontor i Meldal.

- Hva må innbyggere i Meldal nå gjøre når de har oppdrag på lensmannskontoret?

- Alle henvendelser rettes nå til Orkdal lensmannskontor, enten via telefon eller oppmøte, sier Fagerholt.

Telefonnummer dit er: 73 89 93 00/02800.