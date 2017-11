Løseth gikk videre i The Voice

Nyheter

Thomas Løseth (29) fra Fannrem ble fredag kveld stemt videre i TV2-programmet The Voice. Han er dermed én av sju deltakere igjen.

- Jeg har aldri vært så nervøs før jeg skal synge, sa orkdalingen en knapp time før han var i ilden.

Men det var ingen tvil: 29-åringen overbeviste tv-seerne med sangen "Let me hold you" av Josh Krajcik. Også mentorene, som ikke kan påvirke resultatet, var fornøyd.

- Du har den evnen som er helt spesiell når det gjelder å formidle tekstene. Det gjør noe med meg. Du er helt rå, fastslo Løseths mentor, Lene Marlin, etterpå.

Både Martin og Yosef, to av de andre mentorene, vurderte Løseth som den beste denne kvelden.

- Det betyr mye å komme videre, sa hovedpersonen selv, som hadde familien i salen.

Fredag kveld var det live-sending nummer fem av totalt ni i The Voice. Det er nå slik at én deltaker går ut hver fredag framover, og tv-seerne vil altså stemme ut én og én. Fredag kveld var det Ingeborg som røk ut. Nå er det kun sju igjen.

I finalen står det til slutt igjen fire deltagere.

Thomas Løseth er ifølge oddsselskaper én av favorittene til å vinne hele konkurransen å bli "Norges beste stemme".