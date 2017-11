Ikke ta telefonen hvis dette nummeret ringer

Nyheter

Anny Morken (67) fra Jåren i Skaun ble fredag ettermiddag ringt opp fra et ukjent nummer (+39 22 16 15).

- Jeg var på vei hjem fra butikken i Børsa. Det var en kvinne som jeg mener snakket Møre-dialekt. Hun skulle ha opplysninger fra meg. Og hvis hun ikke fikk det, ville strømmen bli tatt på huset hjemme, forteller hun.

- Hvilke opplysninger ba kvinnen om?

- Jeg ble så forfjamset og la på etter 20-30 sekunder. Derfor fikk jeg ikke med meg hva hun egentlig ville, svarer 67-åringen.

Men: Samme ettermiddag ble også Morkens svigerdatter , som bor på samme gårdstun på Lefstadhaugen, oppringt av et ukjent nummer. Her ble hun fortalt at hun skyldte 2300 kroner for bruk av internett.

Og ikke nok med det: Også Morkens mellomste sønn, som bor i et tredje hus på gårdstunet, fikk telefon i samme tidsrom. Han skyldte visstnok også penger knyttet til internett. Han ble blant annet bedt om å oppgi en pinkode (private opplysninger), noe han selvsagt ikke gjorde.

- Det var det samme nummeret som ringte til meg og sønnen min. Hvilket nummer svigerdattera ble oppringt fra, vet jeg ikke, forteller Morken oppgitt.

Hun er skråsikker på at alle telefonene var svindelforsøk.

- Jeg blir litt skremt, sier hun.

Morken advarer nå andre mot at det tydeligvis pågår en "svindelaksjon" i vårt område.

Et kjapt google-søk viser at telefonnummeret som Morken ble oppringt fra, er knyttet til hendelser som åpenbart kan settes i sammenheng med forsøk på svindel.

ST har forsøkt å ringe tilbake til nummeret. Da kommer man rett inn på en telefonsvarer som sier: "Nummeret er ikke korrekt. Vennligst tast nummer på nytt!"