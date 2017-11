Kvistlasset for stort – traktorfører anmeldt

Nyheter

Skaun

En mann i 60-åra fra Skaun er anmeldt og fratatt førerkortet etter at politiet mottok melding om at han kjørte med et altfor stort kvistlass på traktorhengeren.

— Vedkommende som meldte fra til politiet om forholdet har opplyst at kvistlasset var så stort og bredt at det dekte deler av motgående kjørefelt. Melder har også opplyst at lasset var i kontakt med en møtende bil, opplyser lensmann Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Kjøringa fant sted på Fv 800. En patrulje rykket ut etter at meldinga ble inngitt ca. klokka 11.00 torsdag.

— Traktorføreren er anmeldt og førerkortet hans er beslaglagt, forteller Fagerholt.

