Skal man tro rekasjonene hos et tilfeldig utvalg mennesker på Amfi fredag ettermiddag, er Orkdals befolkning svært positivt innstilt til etableringa av Norsk kylling.

Alle ST snakket med om Norsk kyllings valg av Orkdal, var positive. Her er noen av reaksjonene:

Bjørnar Tveråen:

- Dette er veldig, veldig positivt, for nå får vi mange flere arbeidsplasser. Jeg har fulgt med på avisa-st.no i hele dag. Og den der kjela man snakker om; der er det gravd ned utrolig mye «skit», og jeg tror man vil få ei mye bedre kjele ved å lage ei ny. Dette var kjempebra. Nå må vi fram med blautkaka!

Steffen Berg Værnes og Camilla Olsen:

- Det er positivt at vi får nye arbeidsplasser i Orkdal, og så er det bra at vi får Nutrimar i tillegg.

Karen Unni Knudsen:

- Jeg setter stor pris på å få så mange arbeidsplasser til Orkdal. Det skulle bare mangle. Samtidig ser jeg utfordringene knyttet til kjela og jordvernet, og jeg er derfor glad for at kjela skal bygges opp igjen og at jorda blir brukt til nydyrking. Det skal mye til for å være negativ når det gjelder så mange arbeidsplasser.

Rong Mo:

- Dette er bra for orkdalsregionen, og det vil trekke mer folk til dalen. Vi må tenkte framover, og da er dette et godt valg. I og med at jorda skal brukes til nydyrking, er dette en god situasjon for alle. Dette er en julegave til hele orkdalsregionen.