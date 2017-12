Skal diskutere tilstelning for Thomas

Nyheter

Orkdal

Ordfører Oddbjørn Bang i Orkdal våknet søndag, dagen derpå, med en smil om munnen etter at Thomas Løseth lørdag kveld stakk av med seieren i The Voice.

Selv satt Bang hjemme i stua og fulgte sendinga på TV. Han bidro selv til seieren også ved å sende inn stemmer under avstemninga.

— Fantastisk artig

Spørsmålet en slik dag til ordføreren blir naturlig nok om Orkdal kommune kommer til å lage ei tilstelning eller på annen måte markere seieren.

— Jeg har ikke rukket å tenke så mye på det, men mandag vil jeg ta kontakt med kulturetaten for å diskutere spørsmålet. De er de som er god på sånt. Vi skal i hvert fall sørge for at Orkdal kommune sender en blomsterhilsen til Thomas på mandag, sier Bang.

— «Alle» tippet at Thomas skulle vinner. Hvilke tanker hadde du?

— Jeg må tilstå at jeg ikke kan kalle meg ekspert på musikk, men jeg synes det var fantastisk artig at han vant.

Unik mulighet

— Har en slik seier noe å si for Orkdal?

— Ja. Dette er svært god markedsføring av Orkdal, vi blir plassert på kartet på en positiv måte i en nasjonal konkurranse. Det blir lagt merke til med all den positive omtalen. Det gleder meg alltid at orkdalinger lykkes på en slik måte. For Thomas sin del betyr seieren at han nå har en unik mulighet videre i sin karriere, sier Oddbjørn Bang.

