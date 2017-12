Dømt for grov vold

Nyheter

Orkdal

En mann 20-åra bosatt i Orkdal, må sone fem måneder i fengsel for grov vold. I den opprinnelige tiltalebeslutningen sto også en noe eldre sambygding tiltalt, men aktor frafalt tiltalen mot sistnevnte da hovedforhandlingen startet i Sør-Trøndelag tingrett i november. Årsaken er at ei vitneforklaring etterlot tvil om hvem som hadde utøvd volden sammen med mannen som nå er dømt.

Mannen er dømt for grov kroppskrenkelse, etter at han slo og sparket en annen mann i Trondheim i desember i fjor. Fornærmede ble påført flere kutt i ansiktet og/eller nesebrudd og/eller øyehule. I dommen går det fram at det kan ha vært tilfeldigheter som førte til at hendelsen ikke fikk enda mer alvorlige konsekvenser, eksempelvis i form av varig skade.

Åtte vitner ble hørt i saken. Tiltalte er tidligere ustraffet.