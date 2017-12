Tre biler involvert i trafikkulykke

Nyheter

Politiet meldte tirsdag på Twitter like før klokka 13.30 at tre biler var involvert i en trafikkulykke på fylkesvei 714 mellom Gangåsvatnet og Våvatnet i Orkdal. Ambulanse politi rykket ut til stedet.

I 14-tida kom det ny melding om at det ikke var snakk om personskader. Minst to personer skal imidlertid ha blitt med ambulansen til Orkdal sjukehus for en legesjekk.

Årsaken til ulykka skal ha vært at en personbil (ikke på bildene) skulle ut på veien og videre mot Orkanger. Den har kjørt utpå akkurat da det kom en Hiace på fylkesveien kjørende i retning Hitra. Det førte til et sammenstøt.

Samtidig kom det en kassebil i motsatt retning, som forsøkte å kjøre i grøfta for å unngå kollisjon. Om han klarte det er ukjent.

STs reporter på stedet forteller klokka 14.10 at ingen biler står i veibanen, og trafikken på ulykkesstedet går som normalt. Det er litt is og slaps i veibanen, men ellers relativt greit føre.

Politipatruljen er der fortsatt og venter på bilbergingshjelp for å fjerne kjøretøyene fra grøfta og veikanten.