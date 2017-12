Nyheter

Politiet la onsdag formiddag like etter klokka 10 melding om at ei elgku med en kalv går langs E39 øst for Viggjatunnelen mellom Orkanger og Børsa.

Bilister bør være oppmerksom. Viltansvarlig er på vei til stedet.

E39 var stengt noen minutter til elgkua og kalven ble jaget på rett side av gjerdet. Nå er det i orden.