To hunder døde i husbrann

Nyheter

En enebolig ble fredag totalskadd i brann i Rennebu. Boligen ligger nært E6 ved det gamle Samvirkelaget på Berkåk.

En familie på fire, deriblant to barn på fire og sju år ble husløse. Ingen av dem var i boligen da det startet å brenne på dagtid.

Familiens to hunder derimot var i boligen. De ble etter hvert tatt ut, men døde grunnet røykforgiftning.

Brannvesenet jobbet primært for å hindre spredning til andre bygg i nærheten. Huset ble totalt utbrent.

Det er ifølge politiet foreløpig for tidlig å konkludere med brannårsak. Men etter all sannsynlighet er arnestedet et sted på vaskerommet i huset.