Nytt obs-varsel fra yr - og det blir enda kaldere

Mens den sterke vinden forrige helg rammet hardest ute ved kysten, er det indre strøk som forventes å få sterk vind denne helga. Yr.no har nemlig sendt ut obs-varsel om at det sterk vind i indre strøk av regionen fra søndag til tirsdag.

Ifølge yr.no ventes det fra søndag ettermiddag lokalt kraftige vindkast med en styrke på mellom 25 og 35 meter i sekundet.

- Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander, som trampoliner og hagemøbler, kan blåse av gårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs, skriver yr.no på sitt obsvarsel.

Enda kaldere

Langtidsvarslene på yr.no og storm.no forteller at det blir enda kaldere et stykke ut i langtidsperioden.

Etter noen «levelige» dager i første del av kommende uke, meldes det kaldere mot neste helg og inn i den påfølgende uka. Begge nettstedene melder om ned mot 15 minusgrader.

Og når man vet at det gjerne blir flere grader kaldere enn det som meldes, er det bare å sørge for at veden og ullundertøyet er innen rekkevidde.