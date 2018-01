Bileiere risikerer dagbøter fra 1. mars

Nyheter

Eierne til 100 000 uforsikrede kjøretøy risikerer dagbøter fra 1. mars, skriver nettstedet abcnyheter.no.

Stortinget vedtok nylig at eiere av uforsikrede kjøretøy skal ilegges et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

Alle kjøretøy, det vil si biler, mopeder, motorsykler, traktorer og busser, som har skiltene på eller har status som påregistrert, skal være forsikret med minimum en ansvarsforsikring. Dette gjelder uavhengig om kjøretøyet er bruk eller i kjørbar stand.

Per i dag er over tre prosent av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge uforsikret, noe som utgjør mer enn 100 000 kjøretøy.

Fra 1. mars 2018 får nemlig bileiere uten lovpålagt ansvarsforsikring et gebyr hver eneste dag bilen er uforsikret. Det ble vedtatt av Stortinget 15. desember i fjor.

Gebyret for en personbil blir på 150 kroner hver dag, og det skal etter planen motivere eierne av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe forsikring.

Det er Trafikkforsikringsforeningen som får ansvaret for å kreve inn gebyret.

Det minnes samtidig om at det er svært viktig å levere salgsmeldingen med en gang du selger et kjøretøy. Selgers forsikring avsluttes nemlig ikke før salgsmeldingen er registrert.

Og hvis du har et kjøretøy som ikke er i bruk eller som ikke er i kjørbar stand, er det viktig at du leverer inn skiltene på kjøretøyet for å unngå å få gebyr.

Kjøretøy som er avskiltet, avregistrert, vraket eller stjålet regnes ikke som forsikringspliktige. Det er heller ikke tilhengere og campingvogner.