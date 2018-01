Her er programmet på Skauns næringskonferanse

Nyheter

Årets Næringskonferanse i Skaun kommune arrangeres onsdag 31. januar i Skaun rådhus.

Programmet for dagen er som følger:

* Velkommen ved Hans Petter Øien Kvam, daglig leder Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT, Skaun

* Trøndelag 2023 - får vi Ski VM til Trondheim? Ved Guri Hetland, prosjektleder VM Trondheim 2023

* Skaun etablerer Næringsråd - oppdatering på næringsarbeidet i kommunen ved Jan Yngvar Kiel, rådmann Skaun kommune

* Norsk Kylling skal etablere Europas mest moderne næringsmiddelfabrikk i Orkdal - informasjon om etableringen og mulige ringvirkninger for Skaun? Ved Gøril Kvernmo, HR-direktør Norsk Kylling AS og Gisle Ranum, salgsdirektør

* Store investeringer i landbruket

* Utvikling i bygda Skaun ved lokale ildsjeler

* Ny Skaun ungdomsskole - status for prosjektet og muligheter for lokalt næringsliv, ved Rolf Bjarne Aune, prosjektleder Veidekke Entreprenør AS

* Vår digitale fremtid, ved SMB Lab AS

* Et mer gründervennlig Norge, ved Øyvind Fries, daglig leder Folkeinvest AS

* SeeTalk AS - ny App utviklet i Skaun av brødrene Ola og Jo Forren

* Oppsummering av dagen, ved Jon P. Husby, ordfører Skaun kommune