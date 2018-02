Orklending eller heimværing?

Nyheter

Hva kommer vi til å benevne oss som når kommunereformen trer i kraft fra 1. januar 2020?

Vi ønsker ST-lesernes syn på dette. Kommenter saken nedenfor.

I dag er det veldig greit: Bor du i Orkdal, er du orkdaling. Bor du i Snillfjord er du snillfjording. Bor du i Hemne er du hemnværing. Og så videre.

Men hva blir du etter reformen? Vil det være naturlig med orklending, heimværing eller hitterværing?

Ei problemstilling: Hitra har alltid vært ei øy. Men nå blir altså en del av Snillfjord – på fastlandet – en del av Hitra. Ordfører John Lernes i Snillfjord bor i den delen av Snillfjord som blir en del av Hitra.

Lokalt i Snillfjord

— Vil det være naturlig å kalle deg hitterværing, Lernes?

— Dersom jeg skal presentere meg for noen i for eksempel Orkdal, vil det ikke høres naturlig at jeg kaller meg hitterværing. Er jeg i Oslo vil det være mer naturlig å kalle meg hitterværing, sier Lernes.

I dag sier han ikke nødvendigvis at han er snillfjording.

— Vi er veldig lokale her i Snillfjord, og jeg kaller meg åstfjording. Men det er godt mulig at folk utenfor Snillfjord kaller oss alle snillfjordinger.

«Land» = «lending»?

Ordførerkollega Oddvar Indergård i Agdenes kaller seg lensvikbygg, mens det uttrykket som favner hele kommunen er agdenesing.

Selv har han en egen teori om hva som vil være naturlig etter 1. januar 2020.

— Kommunenavn som ender på «land» slik som Orkland, vil det være naturlig med endringen «lending», slik at da blir vi orklendinger. På samme måte som de som bor i Ørland i dag er ørlendinger. Men dette er ikke noe som er diskutert, sier Indergård.

— Kommer Språkrådet til å blande seg borti dette?

— Det håper jeg inderlig ikke! Slike benevnelser, på samme måte som stedsnavn, skal Språkrådet holde seg langt unna. Dette må vi få bestemme selv.

Heimværing?

Når det gjelder Heim, er det kanskje (?) ikke like enkelt. Vi spør rådmannen i Hemne rett ut:

— Vil du presentere deg som «jeg heter Torger Aarvaag og er heimværing?»?

— Heimværing høres litt merkelig ut... Jeg vil nok heller presentere meg og si at jeg kommer fra Heim kommune. Dette er nye begrep som vi må bruke tid på å innarbeide, sier Aarvaag.

— Hva vil du kalle ordfører Ola Rognskog i Halsa etter 1. januar 2020 da?

— Han er en halsaværing bosatt i Heim kommune. Jeg har ikke fasit på disse nye begrepene, men jeg ser fram til meningsutvekslingen om temaet, sier Aarvaag.

Si din mening

Så hva mener du? Er du enig i begrepene orklending, heimværing og hitterværing? Har du du andre forslag til begreper som kommer til å erstatte dagens orkdaling, snillfjording og hemnværing?

Skriv hva du mener i kommentarfeltet under.