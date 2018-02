Fullt hus foran Giske-opptreden

Nyheter

Det var mange skjeve smil å registrere hos de fremmøtte arbeiderpartimedlemmene som hadde benket seg i storsalen på Folkets Hus for å følge opprettelsen av nye Orkland arbeiderparti lørdag formiddag. Et presseoppbud får har sett maken til preger forberedelsene til møtet som starter med Trond Giskes innledning klokken 14.

- Det er overraskende og nesten sjokkerende, sier Britt Hansen fra Meldal arbeiderparti.

Hun og mannen Harald har vært Ap-medlemmer i over 50 år, og hører således til det ofte omtalte "grunnfjellet" i partiet. Nå har de tatt turen Råbygda for å se det nye lokallaget se dagens lys.

- Det er spennende å skulle slå sammen flere kommer for å få til et parti. Det blir også spennende å høre hva Giske har å si. Han må jo få en mulighet til å komme tilbake. Så raus - som Ap-medlem, det er jeg, sier Britt bestemt.

Hun synes det er het riktig å la Giske komme tilbake i partipolitikken.

- Varslerne har jo blitt hørt, men har han blitt hørt nok. Det bør jo være likt for loven, sier Hansen.

- Du er ikke redd Giskes opptreden tar oppmerksomheten bort fra det som egentlig er formålet med dette møtet, nemlig opprettelsen av et nytt lokallag?

- Faktisk kan det virke sånn, men jeg tror vi skal få gjort det vi skal. Det er jo derfor vi er her, sier Hansen.

Hun mener partiet nå må begynne å fokusere på politikk igjen.

- Jeg tenker jo mitt. Varslingssaken har jo sin årsak. Men partilederen, og den andre nestlederen, nei, jeg skal ikke si at det er maktkamp bak dette, men det kan virke som at de har jobbet for å få ut Giske, sier hun.

- Hva må Ap gjøre for å få opp oppslutningen igjen?

- De må ihvertfall begynne å ete med den andre hånda, som man sier. De må begynne å tenke på egen politikk, ikke bare hva de andre partiene gjør, sier Britt Hansen fra Meldal.

