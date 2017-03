- Det er veldig spesielt å være her.

Det sier Ola Halsen, som sammen med kona Laila ankom den engelske hovedstaden sist søndag og reiser hjem på fredag.

Sju pågrepet

Halsen forteller at byen er preget av onsdagens terrorangrep, der altså to mennesker er bekreftet omkommet etter at en bil kjørte inn i menneskemengden på Westminster Bridge som krysser Themsen, for deretter å kjøre inn i et gjerde utenfor parlamentet.

En kvinne omkom av skadene hun pådro seg, gjerningsmannen ble skutt av politiet etter at han bevæpnet med kniv angrep en polititjenestemann. Flere er kritisk skadd.

VG melder torsdag at sju personer er pågrepet i kjølvannet av angrepet.

En by med blålys

Ola og Laila oppholdt seg på hotellrommet i Lancaster Gate da dette skjedde.

— Dette er noe nordvest for stedet for angrepet, om lag ti minutter unna med undergrunnsbanen. Vi fikk høre om angrepet noe seinere og bestemte oss for å dra dit bare for å se. Men vi kom selvsagt ikke så nærme siden et større område var avsperret, sier Halsen.

Han forteller at politibiler med blålys dominerer bybildet.

— Derfor sier jeg at byen neppe er tryggere enn akkurat nå.

Uansett hvor de ferdes blir de påmint den grusomme handlinga.

— Avisene er selvsagt fylt med stoff om angrepet, og vi ser nyhetssendinger på TV i alle butikker. Alle snakker, naturlig nok, om det som skjedde, forteller han.

Kan skje over alt

Ola Halsen, som er en hyppig reisende til London ofte i forbindelse med fotballkamper, sier han ikke vil vegre seg for å reise i tida framover.

— Vi kan ikke bli sittende hjemme i sofaen. Dessverre er verden blitt slik at du i teorien kan være utsatt for denne type angrep uansett hvor du oppholder deg. Såpass realistisk må vi faktisk være i dag, sier Halsen.