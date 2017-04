Har ikke tapt en bortekamp på snart tre år

- Jeg håpte i grunnen du ikke skulle ta opp den statistikken, sier KIL/Hemne-trener Per Erik Bjerksæters og ler.

Faktum er at KIL/Hemne ikke har tapt på sine 21 siste bortekamper i seriesammenheng i 2. og 3. divisjon. Laget har vunnet 17 og spilt uavgjort fire og har en målforskjell på 89–19. Sist gang laget tapte var i høstsesongen 22. august 2014 mot nettopp Byåsen 2.

- Vi skulle gjerne holdt den statistikken ut denne sesongen også, men den ballongen kommer nok til å sprekke i år. Vi kan gjerne vente en god stund for den sprekker da, sier Bjerksæter.

En av favorittene

Nå er det liten tvil om at KIL/Hemne ikke har møtt like god motstand som de skal møte på lørdag. Byåsen var i toppen av 1. divisjon i fjor er tippet blant favorittene til å rykke opp. Lørdagens motstander er til gjen-gjeld det laget som KIL/Hemne kjenner best.

- Det er det laget vi har mest kjennskap til enkeltspillere. Dette blir jo en positiv prestisjeduell i Trøndelag som verken vi eller Byåsen ønsker å tape. Byåsen er nok favoritter og overraskelsesmomentet vårt er nok kanskje borte mot Byåsen, men vi skal kjempe om poeng. Vi er godt fornøyd med ett poeng, men det er ikke umulig å ta alle tre, sier Bjerksæter.

Gode defensivt

Bjerksæter tror det er litt tilfeldig at laget ikke har tapt på bortebane på snart tre år, men han tror den defensive organiseringen skal ha en god del av æren også.

- Vi er gode til å forsvare oss på bortebane. Vi er gode til å ligge kompakt i ramma som vi kaller det på trenerspråket. Vi tar ikke like store sjanser som vi kanskje ville gjort hjemme og har unngått å gå på smeller. I tillegg er vi kontringssterke, sier Bjerksæter.

Landet etter triumfen

Bjerksæter tror laget har landet etter seieren i serieåpningen, men innrømmer at de brukte litt tid på å smake på seieren.

- Vi brukte nok to-tre dager, men vi har kommet ned på jorda nå. Vi filmet kampen og har sett gjennom den. Her forsøker vi å finne ting vi gjorde bra, men også på ting vi må bli bedre på og det var en del av det også. Jeg tror det er mye å hente på at spillerne får se seg selv spille og hvordan de opptrer på banen.

I den lille kommunen med 4000 innbyggere er det ikke overraskende fotballfeber og det har både spillere og trenere fått erfare etter seieren mot Fløya på mandag.

- Vi får mye tilbakemeldinger. Vi er veldig stolte av det, men vi er også opptatt av å ikke bli for høye på oss selv. Det er utrolig mange som du ikke trodde var interessert, som kommer bort og snakker om kampen og er oppriktig stolt. Vi lever jo i en liten boble, så vi må ta med oss de gode opplevelsene, sier Bjerksæter.

Dette er rekken med bortekamper uten tap for KIL/Hemne:

2014 (3. divisjon):

Sokna 3-2

Støren 1-1

Selbu 2-1

2015 (3. divisjon):

Orkla 7-0

Markabygda 5-4

Tangmoen 6-1

Vestbyen 7-0

NTNUI 4-0

Sokna 9-1

Ålen 5-0

Selbu 9-1

Orkanger 5-1

2016 (2. divisjon)

Sunndal 6-2

Nidelv 2-0

Træff/Gossen 6-2

Trondheims-Ørn 2 2-1

Molde 0-0

Hødd 2-2

Volda 6-0

Byåsen 2 0-0

Tynset 3-0