Har full tillit til Trine

Pluss

Navn: Guri Melby

Bor: Oslo

Jobber med: Stortingsrepresentant

Aktuell for: Rykker inn på Stortinget nå som Venstre gikk inn i Regjeringa

Forstår du at mange av Venstres velgere er skuffet nå som dere går i regjering med Fremskrittspartiet?

- Det er nok ulike oppfatninger om det. Jeg mener den politiske plattformen er så sterkt prega av venstrepolitikk, at de fleste bør være fornøyde. Når man tar denne type valg, kan man ikke bli overrasket om noen er uenige. Mitt inntrykk er at de fleste som har stemt Venstre, mener det er et riktig valg.

Hvor mange kameler var dere villige til å svelge for å få makt og taburetter?

- Det handler selvsagt om makt for å få gjennom politikken vår, og ikke for å kjøre rundt i statsrådsbiler. Politisk sett har vi fått gjennomslag for mye innen miljø, næring, kultur og kunnskap.

Sylvi Listhaug fortsetter i regjering. Hvordan kan Venstre være med å forsvare det?

- Vi har aldri satt noe ultimatum om enkeltstatsråder. Nå har vi en regjeringserklæring som alle statsrådene er forplikta på. Vi har vært kritiske til Listhaug, men det bør ikke være noen ulempe at Venstre har fått en statssekretær i departementet, noe som innebærer en dreining mot sentrum.

Venstre får naturlig nok skylda for at pelsdyrfarmene må avvikle drifta. Hva har dere å tilby disse bøndene?

- Det kommer en sak i løpet av 2018 om hvordan dette skal gjøres. De har tid fram til 2025 på å avvikle, og skulle derfor ha nok tid til å finne seg andre ting å gjøre. De får både omstillingsmidler og erstatning. Jeg vil ikke late som at dette ikke er dramatisk for dem det gjelder, men samtidig har det vært en omstridt næring i minst 15 år, og bør derfor ikke komme som noe sjokk på noen.

Allerede første uka gikk Venstre imot regjeringskameratene i Stortinget når det gjaldt forslag om asylretur. Hva sier dette om samarbeidsklimaet?

- Denne saken var forberedt i regjering før vi skrev regjeringsavtale. Vi sto derfor fritt til å stemme det vil ville. Men i de sakene som blir forberedt i den nye regjeringa, står vi selvsagt samlet.

Hvordan er det å være politiker i ei tid der skandalene om enkeltpolitikere rulles opp?

- For alle dem som har vært i sakene, er det veldig tøft. Vi som ikke er direkte rammet, kan også bli skremt for å bli utsatt for det samme. Der det har foregått overgrep og maktmisbruk, er jeg glad for at det kommer fram.

Hvordan opplever du det som er kommet fram om din egen leder, Trine Skei Grande?

- Det er veldig vondt og vanskelig for henne; spesielt dette at hun ble framstilt som en overgriper. Vi som kjenner Trine, har tillit til henne og tror på det hun sier. Jeg stoler på at Trine har sagt det som trengs og sies, til dem som trenger å vite.

Hva leser du for tida?

- Med en tomåneders baby blir det lite. Jeg hører på lydbok; andre boka i utvandringsserien til Edvard Hoem; Bror din på prærien. Den er kjempeinteressant og anbefales.

Hva gjør du i helga?

- Skal være sammen med familien. Skal på et tantebesøk og kanskje få gått tur selv om det er dårlig trilleføre i Oslo med mye snø.

Hva står hjertet ditt nærmest akkurat nå?

- Lille Lavrans på to måneder.