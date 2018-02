Lader opp til EM i høyden

Pluss

- Jeg har vært en del i høyden i løpet av karrieren – og jeg har god erfaring med det. Etter tre treningsdager her oppe i Belmeken responderer kroppen som forventet, sier Lars Moholdt fra omtrent 2 000 meter over havet i Bulgaria.

Den norske ski-o nestoren legger til at han støtter seg til gamle treningsnotater for å få bekreftet sine antakelser i jakten på toppform mot EM som innledes førstkommende lørdag.

Tok tre EM-gull

Og da er oppskriften fra to år tilbake under EM i Obertilliach i Østerrike som endte med «Moholdt-show», da han hentet hjem samtlige gull individuelt – tre i tallet – og var mesterskapets store frontfigur fin å støtte seg til:

- Alt klaffet under det mesterskapet. Form, føre og terreng. Men generelt har jeg hatt god uttelling under EM. Jeg tror også årets mesterskap vil passe meg bra. Det blir bratt med noen åpne litt slakere områder og løyper som sannsynligvis vil ha veivalg blandet med partier hvor løypenettet er tettere.

Går for medaljer

I fjor ble det ett EM-gull på VM-vinneren fra tre år tilbake, og lista er ikke senket foran årets mesterskap, selv om en snakker om det som i idrettslitteraturen gjerne kalles den «skumle» mellomhøyden:

- Konkurranser i høyden har alltid passet meg bra. Og målet er å kjempe om seier hver gang jeg stiller til start. Jeg går for medaljer. Det er ingen grunn til å legge skjul på det, sier Moholdt.

Savner sønnen

I en problemløst tilværelse på «precamp» med det norske laget i strålende vær og perfekte forhold, er det likevel noe nytt og uvant for veteranen i det norske laget. Lang tid borte fra sin førstefødte – som er igjen hjemme hos samboer Tilla i Finland – kan føre til at tankene vandrer mot 1 000 sjøer og barnelatter, for karen fra Rindal.

- Jeg blir litt lenge borte fra min sønn nå. Men da er det godt å vite at de støtter meg i min ski-o satsing. Og vi holder kontakten med videosamtaler hver dag. - Det kan også være greit å ha noe annet enn bare ski-o å tenke på, sier Moholdt

Vet hva som gjelder

Perfeksjonisten som gikk inn til sitt 10. NM-gull på langdistanse for en drøy uke tilbake understreker likevel at fokus skal være på plass når konkurransene drar i gang:

- Det skal ikke by på noe problem. Under mesterskap pleier jeg ikke være utpreget sosial, sier Moholdt med glimt i øyet.

Han kjenner seg selv og vet hva som gjelder og nå handler det om å optimalisere frem mot EM-starten:

- Vi nyter dagene i finværet og gleder oss til det som kommer. Jeg skal ha en terskeløkt under det bulgarske mesterskapet og en hardøkt til, da skal jeg være der jeg ønsker fysisk.

- Hva skal til for at du er fornøyd med EM?

- Jeg må ha med meg en medalje hjem, sier Moholdt kjapt og fortsetter:

- Jeg har vunnet alle distanser internasjonalt tidligere, og satser på verdenscupen sammenlagt. Dermed gjelder det å være med fra start.

Og mesterskapet starter altså lørdag med sprint.Deretter går det slag i slag med fem konkurranser på seks dager, før det hele avsluttes med stafett torsdag 8. februar:

Program for mesterskapet:

Lørdag 3. februar – sprint

Søndag 4. februar – sprintstafett

Mandag 5. februar – langdistanse

Onsdag 7. februar – mellomdistanse

Torsdag 8. februar - stafett

