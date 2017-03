Løfshus fredes av ski-sjefen

Vidar Løfshus kommer ikke til å miste jobben som landslagssjef for det norske langrennslandslaget etter årets sesong. Det fastslår langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad til Adresseavisen fredag.

– Vidars rolle har ikke vært et tema. Det er ikke noe vi har diskutert i det hele tatt. Vi er godt fornøyd med resultatene som er oppnådd under Vidars ledelse, både i VM og verdenscupen. Så langt leder vi stort sett alle verdenscupene og vi har lagt bak oss et meget godt VM, sier Skogstad til avisen etter at langrennskomiteen har hatt møter de siste dagene.

– Vidar har kontrakt til over OL og noe annet enn å fullføre den er ikke tema i det hele tatt, sier Torbjørn Skogstad.

Kritisk

Skogstad var svært kritisk til Løfshus mediehåndtering i forkant av VM da han kritiserte svenske medier og mente at mediene måtte ta noe av skylden for at Therese Johaug fikk en positiv dopingprøve.

– Nå har Vidar selv vært ute og beklaget det han sa om medienes rolle i Johaug-saken. Ellers er dette en kommunikasjonsform jeg ikke synes er greit. Det har jeg og Vidar snakket om. Jeg tror vi er tjent på å ta den diskusjonen mellom landene, altså mellom oss og Sverige, og ikke i mediene, sa Torbjørn Skogstad til VG den gangen.

Gode resultater

I etterkant av VM ble også Løfshus kritisert av Petter Northug, men duoen har senere snakket ut om hendelsen. Det er vanskelig å komme unna at landslaget har hatt meget gode resultater under Løfshus siden han tok over som sjef. Også i VM i Lahti var resultatene solide, til tross for at det individuelle gullet på herresiden uteble, vant de norske jentene samtlige gullmedaljer. I tillegg ble det gull på den viktigste herredistansen, nemlig stafetten.