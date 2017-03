- Vi skulle hatt Tour de Knyken hver helg

Tour de Knyken har vist seg å være et meget populært arrangement for skiløpere i Trøndelag. Vanligvis har det vært mellom 180 og 200 deltakere siden oppstarten for ni år siden, men årets arrangement lokket langt mer deltakere.

- Vi har vel 280 løpere på startstreken og det er klar rekord. I tillegg er det mye foreldre og andre tilskuere i Knyken i dag og det er svært gledelig, sier rennleder Jan Olav Fagerholt.

De siste fire årene har solen skint fra blå himmel og det var intet unntak i dag.

- Det er nesten slik at vi skulle arrangert Tour de Knyken hver helg, når du ser på forholdene og været i dag, sier Fagerholt fornøyd.

Fagerholt har ikke særlig tro på at rekrutteringen til skisporten er på vei nedover.

- Det blirjo diskutert mye det der, men i dag har vi nesten 200 løpere i alderen 9 til 12 år på startstreken og det viser jo kanskje at rekrutteringen ikke er så verst likevel.