Satser videre på live-dekning

Det er sportsansvarlig Ola Marius Rise som administrerer live-overføringene i ST på nett. Han har enten en journalistkollega eller en annen «alliert» på banen som ringer inn hendelsene i kampen underveis når de skjer. På den måten får alle som ikke har anledning til å gå på kamp raskest mulig oppdatering om sine lag via avisa-st.no .

— I år har vi bestemt oss for å følge både KIL/Hemne sitt damelag i 1. divisjon og Orklas herrelag i 3. divisjon. Med hjelp fra klubbene håper vi å kunne gi en god liveoppdatering også når lagene spiller på bortebane, sier Rise.

Står sterkt

ST har hatt denne livetjenesten i tre år nå og det er tydelig at nettleserne er fornøyd.

— Vi var litt spent på hvordan interessen var når liveoppdateringen bare var åpen for abonnenter, men vi kan trygt si at det var en suksess fordi dette var en av de mest populære abonnentsakene siden vi startet med det i februar, sier Rise.

— Hvorfor er lokalfotballen så populær?

— «Alle» har en eller annen tilknytning til en lokal klubb. Det er sjeldent du har slektninger eller kjente som spiller på Rosenborg, men i lokalfotballen kjenner alle en eller annen person. I STs nedslagsfelt står fotballen spesielt sterkt. Det sier sitt når KIL/Hemne har 532 tilskuere på sin hjemmekamp og Orkla har 407 tilskuere i 3. divisjon. Begge disse klubbene har klart å skape et enormt engasjement rundt sine lag.

— Har gledet meg

— Er det ekstra stor stas med et 1. divisjonslag i nedslagsfeltet?

— Personlig har jeg gledet meg i flere måneder til seriestart i 1. divisjon. KIL/Hemne har skapt et lite eventyr i den lille bygda og etter 1. serierunde så ser det ikke ut til at det skal slutte med det første. Dette er utrolig viktig for rekrutteringen til kvinnefotballen i distriktet at vi har KIL/Hemne i 1. divisjon og Orkanger i 2. divisjon, sier Ola Marius Rise.

