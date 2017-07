Klar for Molde for tredje gang

Forren har hvert klubbløs siden kontrakten hans gikk ut med Brighton & Hove Albion i mai. Han skrev under for den britiske Championshipklubben i vinter, men fikk verken spilletid eller fornyet kontrakt da laget rykket opp til Premier League.

Nå har stopperen skrevet under for Molde for tredje gang i sin karriere etter å ha trent med klubben i lengre tid. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær har fortsatt troen på midtstopperen fra Kyrksæterøra.

- Vegard har vært en fantastisk spiller for oss tidligere og det satser vi på å få til igjen. At Vegard har lyst til å overbevise både på og utenfor banen gjør at vi har trua på det. Tror at tiden uten å få lov til å spille fotballkamper har fått Vegard til å innse hva han har gått glipp av, sier Solskjær til klubbens hjemmeside.

- Opp til han selv

Vegard kom til Molde FK i 2007, og har spilt 307 obligatoriske kamper for klubben siden den gang (med unntak av et kort opphold i Southampton våren 2013). Han har tre seriemesterskap med Molde FK, (2011, 2012, 2014), to Norgesmesterskap (2013, 2014) og har spilt 33 kamper for Norges A-landslag.

Solskjær sier det trengs noen uker på å få formen på plass igjen, men at alt er nå opp til Vegard selv:

- Jeg forventer at han nå kommer inn med sin rutine og bidrar positivt også i treningshverdagen. Dette er noe vi har snakket om og er eneste måten vi sammen kan oppleve suksess. Ingenting hadde gledet meg mere enn at vi får se Vegard spille godt for Molde FK og landslaget igjen, sier Molde-treneren.

- Betyr mye

Forren tok kontakt med Molde tidligere i sommer og har siden den gang hatt flere samtaler med ledelsen. Nå er altså klubben og Forren enig om en ny kontrakt som varer ut sesongen.

- Å få spille fotball for Molde igjen betyr utrolig mye for meg og familien. Etter en tung tid uten fotball er fokuset nå å komme tilbake i toppform og bidra positivt for Molde FK både på og utenfor banen. Jeg er mer motivert enn noen gang. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten og gleder meg til å komme i gang å spille kamper for Molde igjen, sier Forren.

