- Ikke med på å bygge opp damefotballen

Orkanger fikk det som kjent tøft mot serieleder Molde på Aker stadion denne helga. Kampen endte til slutt med 6-0-seier til hjemmelaget. Nå har kampen skapt overskrifter for noe helt annet enn det sportslige. Da OIF kom inn på stadion var nemlig innbytterbenkene til Moldes herrelag avsperret og det var flyttet inn noen slitte innbytterbenker som damelagene kunne benytte seg av. Dette har blant annet TV 2 fått nyss i og laget en større sak om det mandag.

Dårlig signal

OIF-trener Bjørn Bakken hadde få problemer med at laget hans måtte bruke noen eldre innbytterbenker, men mener det gir et litt dårlig signal.

- Dette er ikke noe vi har klaget på i det hele tatt. For oss gikk det helt fint og det går tydeligvis helt fint for Molde som har en slik leieavtale med Molde FK. Jeg må likevel innrømme at jeg var litt overrasket over at benkene var fysisk stengt av og vi hadde det litt morro med det, sier Bakken.

- Hva sier dette om statusen til damefotball?

- Det er ikke akkurat med på å bygge opp damefotballen. Det er synd at det er slike saker som blir blåst opp i de store mediene og ikke det sportslige, men jeg synes det er greit at det blir satt fokus på, sier Bakken.

Breddefotball

TV 2 som omtalte saken først, har vært i kontakt med Molde FK for å få svar på hvorfor det er slik. Forklaringen er innholdet i leieavtalen mellom Moldes breddeavdeling, som kvinnelaget tilhører, og Aker Stadion.

– Det har alltid vært slik. Vi leier stadion som breddeavdeling, og da har vi egne breddegarderober og disse benkene tilgjengelig. De andre er sperret av til trening og kamper, sier styreleder i Molde FKs breddeavdeling, Øyvind Ohr, til TV 2.

I utgangspunktet er det bare Moldes førstelag i Eliteserien og Moldes andrelag i 3. divisjon som får ta i bruk benkene. Bakken er spent på om Moldes damelag blir reknet som breddelag når det etter all sannsynlighet rykker opp til 1. divisjon.

- Vi i OIF synes det er litt merkelig at Moldes damelag som satser hardt og kommer til å rykke opp til 1. divisjon blir reknet som breddelag, mens andrelaget i 3. divisjon for herrer er noe annet. Det blir spennende å se om de fortsatt er breddeklubb når de spiller i 1. divisjon, sier Bakken.

