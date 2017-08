Miniputtenes dag i to dager

Lørdag og søndag inviterer Orkdal IL til en utvidet versjon av Miniputtenes dag. Tidligere har den foregått på en dag, men nå har arrangøren også tatt med 11 og 12-åringer. De eldste lagene skal spille 7-erfotball på lørdagen, mens de yngste klassene spiller på søndag. Da spiller 6 og 7-åringene 3-erfotball, mens 8 til 10- åringene spiller 5-erfotball.

- Vi hadde lyst til å prøve det for å få med 11 og 12-åringene. Dermed har vi utvidet cupen og det ser ut til å bli veldig bra. Nå har vi 20 påmeldte lag på søndag, mens det er i overkant av 50 lag på søndagen, sier arrangøransvarlig Marvin Bekken i Orkdal IL.

Gode værmeldinger

Arrangøren ser ut til å ha truffet godt med helgen, for værmeldingene ser veldig lovende ut.

- Det er meldt fint vær så dette lover godt for en fin fotballhelg. Om det skulle komme regn, så har vi satt opp to store telt hvor en kan søke ly. Dette er en viktig cup for ungene og det er tydelig at den er veldig populær, sier Bekken.

- Ved siden av kampene vil det være mulig å få seg både grillmat og annet å spise på. Vi ser veldig frem til en flott fotballcup, sier Bekken.