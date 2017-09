Formlaget møter serielederen

Orkla er det det laget som er i desidert best form i Norsk Tipping-ligaens avdeling 5. Etter ferien har de spilt åtte kamper på rad uten tap. På de fem siste har det blitt fire seire, og laget har foreløpig krabbet opp på trygg grunn på tabellen.

Lørdag møter Stjørdals-Blink på bortebane, den suverene serielederen som allerede har sikret opprykket. Kun en syltynn teori kan velte det. Da må stjørdalingene tape sine seks siste kamper, mens Kolstad må vinne sine seks siste, og i tillegg score 20 mål mer enn Blink.

Stjørdals-Blink står med ett tap og sju seire etter ferien, og har nå fire på rad etter kollapsen mot RBK 2, der de tapte 8–0. Laget har bare avgitt to poeng på hjemmebane i år, uavgjort mot Junkeren og RBK 2 i vår.

Da lagene møttes i juni, ble Orkla et par hakk for små, og tapte 2–4 på Orkdalsbanken stadion. Siden den gang har pilen snudd for orkdalingene.

Kampen er utrolig viktig i den rekordjevne serien. Faktisk kan alle lagene fra andreplass til 14. plass teoretisk fortsatt rykke ned. Selvsagt er også dette tynn teori, men Kolstad på andreplass står med 32 poeng, mens Mosjøen på sisteplass står med 21 poeng før de seks siste serierundene. Orkla står på 26 poeng, sammen med tre andre lag.