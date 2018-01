Eliteseriekamp i Orklahallen

Sport

Det er Vegakameratene som har satt sin hjemmekamp til Orklahallen og skal ta imot Sandefjord i den øverste divisjonen i futsal. Vegakameratene kommer opprinnelig fra øya Vega i Nordland, men har hatt sin base i Trondheim. Laget består av spillere fra Trondheim og omegn. Klubben har deltatt i Eliteserien fra den ble opprettet i 2008/2009, og har siden vært på det høyeste nivået i Norge. Vegakameratene er den mestvinnende klubben i Norge og har deltatt på flere internasjonale turneringer siden oppstarten.

Håper på publikum

Tidligere har eliteseriekampene blitt satt til de store byene hvor det har blitt spilt flere kamper i løpet av en helg, men nytt av året er at kampene skal ha litt mer lokal tilhørighet.

- Dette året er det første året at det lagt opp til at det skal helst være et hjemmelag på de forskjellige kampene og det har det ikke alltid vært tidligere. Dette er for å skape litt mer blest rundt kampene, sier Erik Hov som spiller på Vegakameratene.

- Ta turen

Han håper at folk tar turen til Orklahallen for å få med seg futsal på øverste nivå.

- Vi har ikke hatt noen god sesongstart, men vi håper å vise oss fra vår beste side. Vi håper at det er interesse for å se en slik kamp i Orkdal og at folk tar turen. Det er gratis inngang og det er mulig å få kjøpt seg noe i kiosken, forteller Hov.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255