Her på Orkanger var det ikke akkurat det beste været å våkne til, om jeg så får si. Regn og greier. Oppå sneen som falt i natt. Det er vel lov å håpe at det bedrer seg og at vi får sommer nå, eller? For de av oss som er lut lei av vinter, that is.

Orkanger

I dag melder yr.no om regn hele dagen. 7 grader og laber bris i formiddag, 6 i ettermiddag, og 5 og lett på kvelden.

Lørdag meldes det om regn, 4 grader, og svak vind natt og morgen, skyet, 7, og laber bris på formiddagen, 5 og lett på ettermiddagen, og 3 og svak på kvelden.

Søndag meldes det om lett bris hele dagen. Skyet og 2 grader natt og morgen, 3 for- og ettermiddag, og regn og 2 på kvelden.

Løkken Verk, Rindal, Rennebu, Lensvik, Kyrksæterøra, Krokstadøra og Børsa

På Løkken meldes det om 1 grad kaldere og liten kuling til frisk bris i dag, 2 kaldere til 1 varmere og svak vind til frisk bris lørdag, og svak vind til lett bris søndag.

I Rindal meldes det om 1 grad kaldere og frisk bris i dag, 2 kaldere til 1 varmere og frisk bris til svak vind lørdag, og 1 kaldere og svak vind til lett søndag.

I Rennebu meldes det om lettskyet til skyet, 3 grader kaldere, og lett til frisk bris i dag, regn til lettskyet, 2 til 4 kaldere, og flau vind til lett bris lørdag, og lettskyet til skyet, 6 til 3 grader kaldere, og flau til svak vind søndag.

I Lensvik meldes det om 3 til 1 grader kaldere og lett bris til liten kuling i dag, 2 til 3 varmere og lett til frisk bris lørdag, og 2 til 1 varmere og laber til lett søndag.

På Kyrksæterøra meldes det om 1 grad varmere og frisk bris i dag, og 2 til 1 varmere og lett til laber lørdag og søndag.

På Krokstadøra meldes det om 1 grad varmere og liten kuling til frisk bris i dag, 2 varmere til 1 kaldere og lett til frisk bris lørdag, og 2 til 1 varmere og laber til frisk søndag.

Og i Børsa meldes det om 1 grad kaldere og svak vind til laber bris i dag, 1 varmere og frisk bris til svak vind lørdag, og 2 til 1 varmere og lett bris til svak vind søndag.

Musikk

Dagen startet greit med diverse vocal trance o.l. på øra, i det jeg nærma meg jobb dukka Jokke og Valentinernes «Nederlag» opp, og på Twitter kunne jeg lese at en annen gruppe jeg har vært stor fan av siden overgangen til dette årtusenet hadde kommet med nye låter. Hurra! Trøndersk hiphop skal man aldri kimse ad, og det er fortsatt lov å håpe at Ståle Stiil skal legge ned penselen og komme tilbake til musikken, om så kun for en stakket stund.

Gruppa jeg tenker på i dag, er selveste Alien Breed fra Trånnjæmm, eller som de kaller seg i disse dager; Fremmed Rase. I dag kom nemlig endelig «No snakke vi!», og de fem sporene gir meg både følelser av gamle dager, men også nye og friske ting. Alltid en god kombinasjon. Det er noe kjedelig når folk som har vært i faget i lang tid, plutselig dropper det de kan for å prøve noe nytt, og tryner grassat. «Skomaker, bli ved din lest» er et kjent uttrykk, og selv om man ikke skal ta det helt bokstavelig, så er det likevel noe i det, men jeg snakker meg (som vanlig) bort.

Det er 20 år siden de starta, og det begynner å bli en god del år siden forrige utgivelse, så dette var jaggu meg på tide. Det hele åpner med «Mikrofonsjekk», hvor «Yeah boy!» høres gjennom hele låta, i god Flava Flav-stil. En brukbar intro i 2017, selv om man kanskje kunne ha håpet på litt mer enn 2 minutt og 17 sekund. Kudos for URO-referanser (eller kanskje det bare er jeg som leser mer inn i det jeg hører enn det som er der).

Så følger «Tebake!». En låt som enten er tatt opp live, eller at de bare har samplet et publikum. Hvem vet? Forhåpentlig dem. Starten etter introduksjonen og beaten gir meg assosiasjoner til Dårlig Hårdag fra Bodø og litt Sørsia Gerilja. Liker synthen, godt. Kommer nok til å nynne på den biten resten av dagen. En god låt for å vise at gjengen er tilbake.

Det tredje sporet er «En trønder», og inneholder mer enn bare Ordfører'n, Kapabel, og MC Apekatt. Her finner vi også Bad Spit, Franktastisk, og Kaptein på Skuta. En brukbar samling, med andre ord. «En trønder, som slår dæ sønder, med slaglinja» åpner ballet, og setter standarden. Jeg er klar til å bli slått sønder av trøndere. I alle fall få ei musikalsk ørtæv eller to.

Nummer fire er «Premiestutan», og er kanskje den låta som gir mest assosiasjoner til gamle dager. Og ikke bare fordi jeg innbiller meg at jeg hører sersjant Wiseth inni der eller «liti skinn, og ler». Men også fordi låta er full av samples av gamle Fremmed Rase-låter, samt litt Vømmøl. Sannsynligvis utgivelsens beste sang. I alle fall den som – etter fire - fem avspillinger – avgjorde kjøpet av fem låter i FLAC hos Tidal.

Til slutt har vi tittelkuttet, «No snakke vi!». Som vanlig krydra med snakking, sampling av snakking, og ut fra det jeg merker i hodetelefonene mine, brukbar bass og trommer, som gir meg merkelige assosiasjoner til Tindrum, men det er sikkert bare meg. Samtidig ser den ut til å favne både 90-, 00-, og 10-tallet med bruken av de forskjellige tingene som til sammen gir oss en helhetlig låt. Det er synth, det er «woop», «sjekk!», «robotstemme», og «scratching» med mer. Og nei, Apekatt, jeg ser ikke på deg som et vulgært utskudd, men du burde komme deg tilbake på IRC. Det er der det skjer. Alt i alt en flott låt til å avslutte EP-en, og som etterlater meg med en lengsel etter mer.

Hør den hos Spotify og Tidal.

Sånn helt på tampen, kan jeg melde om at soups nye EP, «Remedies EP», kom digitalt i dag (fysisk utgivelse i mars, og album i april), og ut fra de to låtene jeg har hørt, lover det godt for trondhjemsbandet med en skauning i front.