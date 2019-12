Kjøkkenkroken

Karamellpudding blir brukt til hverdag og fest, og å lage en fløyelsmyk og kremet karamellpudding er mer jobb enn kunst. Det viktigste å huske er at man ikke må piske eggene, for da pisker man inn luft og får luftblærer i puddingen.

Man skal kun røre eggene forsiktig sammen, og man må være tålmodig og ikke steke på for høy temperatur. Jeg har valgt å tilsette litt kanelstang i melken ved oppkok, for å få litt «julesmak», samt karamellisere halvparten av sukkeret, for å få et hint av karamellsmak. Oppskriften er til åtte porsjonsformer à 1 dl.

Dette trenger du

Pudding

4 egg, hele

5 dl melk

1 vaniljestang

1 kanelbarn

120 g sukker

Saus

4 ss sukker

4 ss vann

Slik gjør du det

Pudding

Ha 60 g sukker i en kjele og smelt det til karamell.

Tilsett melken, litt etter litt, til karamellen har kokt ut.

Tilsett vaniljestang, kanelbark, og resten av sukkeret.

Kok opp og la det avkjøles i 15–20 minutt for å trekke smak.

Rør sammen eggene i en bolle og tilsett melkesmeten under forsiktig omrøring.

Sil smeten over i porsjonsformene.

Stek i vannbad på 120 °C (ikke varmluft!) i omtrent en time, eller til de blir stive.

Serveres med handpisket krem.

Saus

Karamelliser sukkeret og tilsett vannet litt etter litt til det blir en karamellsaus.

Hell sausen i formene.