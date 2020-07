En enkel, rask og småfrekk dessert

Kjøkkenkroken

Nå i ferietiden er man kanskje ofte på farten og ønsker ikke å lage tidkrevende desserter. Da kan det passe med denne avslutningen på måltidet. Grunnregelen for dessert er at søtt, salt, og syrlig kan gi mange gode kombinasjoner. Her kombineres ferske, friske bær med karamelliserte hasselnøtter og smakfulle oster.

Du trenger

50 g bacon

1 neve hasselnøtter

2 ss olje

2 ss honning

½ ts salt, nykvernet

400 g bringebær eller jordbær

250 g blåbær

100 g kirsebær

100 g brie

100 g blåmuggost

Sitronmelisse

Slik gjør du det

Ha smør i en varm panne og fres hasselnøtter raskt. Bland inn honning og kvern salt over. Stek til nøttene har fått en karamellisert farve. Avkjøl.

Kutt bacon i små biter. Stek det i en varm panne til det er helt sprøtt. Legg sprøstekt bacon over på tørkepapir, slik at fettet renner av.

Fordel bær, bacon, og ost på en tallerken.

Fordel nøttene over og server.