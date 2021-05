Hendig handmat for en aktiv mai

Kjøkkenkroken

I dag har jeg valgt et godt smakfullt brød med saftig fyll. Mai-dagene er for flere forbundet med både noen avslutninger, små eller store skoleturer, 17. mai, tentamener, eksamener et cetera. Så hva passer vel da bedre enn å kunne ha litt mat for handen? Altså handmat i farta.

Dagens oppskrift er inspirert fra det som vi kjenner som pizzasnurr. her kan man variere smak etter humør og hva man ønsker å ha som fyll.

Deig

25 g fersk gjær

4 dl fingervarmt vann

Ca. 8 dl hvetemel

Ca. 2 dl grovbakstmel

2 ss olje

0,5 ts salt

Ha alt det bløte i en eltebolle, pass på at vannet ikke er over 37° C når man bruker fersk gjær.

Tilsett så det tørre, ta 80 % av melet i første omgang.

Elt i 4–5 minutt på middels hastighet.

Juster med resten av melet til du har en fast deig som slipper bollen.

La heve til dobbel størrelse.

Kjevle ut til et rektangel på en godt melet benk, slik at den ikke setter seg fast.

Smør på godt med tomatfyll – helt ut i kantene.

Dryss over med godt med ost, gjerne en blanding av forskjellige oster.

Rull sammen til en lang pølse – gjerne litt stramt.

Del opp i 3–4cm tykke skiver – legg på et stekebrett med bakepapir.

La etterheve i 10–15 minutter før de stekes på 220° C i ca. 10–12 minutter.

Fyll

5 ss tomatpuré

1 ss olivenolje

7–8 cherrytomater, delt i 4

1 ss balsamicoeddik (kan sløyfes)

3 dl vann

1 ss sukker

1 gulrot, finhakket

1 rødløk, finhakket

1 ts røkt paprikapulver (kan sløyfes)

Ca. 1 ss fersk timian, finhakket

0,5 ts salt

0,5 ts pepper

Topping

Revet ost (Norvegia), i tillegg kan man bruke det kjøleskapet byr på som Parmigiano-Reggiano, brie, blåmuggost, rester av tubeost etc.

7–8 skiver med salami finkuttet – kan gjerne bruke skinke, spekeskinke, kjøttdeig