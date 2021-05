Aspargessalat med syrlig dressing

Kjøkkenkroken

Asparges er en av de første grønnsakene som kommer av de vi dyrker selv her i Norge. Den er nesten som hurtigmat å regne for den er kjapp å tilberede – den trenger kun 1–2 minutt koketid, og den vokser opptil fem centimeter per dag på gode og varme sommerdager.

Den norske aspargesen har en forholdsvis kort sesong – fra april, mai til slutten av juni. Derfor er det viktig å bruke den når den er i sesong, da smaker den aller best.

Du trenger

2 bunter asparges, norsk

3 ss smør til steking

1 pk. ruccola eller annen smakfull småsalat, vasket

1 neve hakkede valnøtter

Rømmedressing

1 dl seterrømme

1 ss lodderogn

1 ss sitronsaft, ferskpresset

3 ss gressløk, finhakket

1 stk. sjalottløk, finhakket

Slik gjør du det

Damp alle aspargesene.

Legg halvparten av dem til side på et kjøkkenpapir slik at de tørker.

Ha smør i en panne eller en kjele. Sett den på svak varme til det blir nøttebrunt.

Legg den andre halvparten av aspargesen i panna og vend den lett i smøret sammen med valnøttene.

Bland rømme, sjalottløk, sitronsaft, lodderogn, og gressløk. La dette trekke i 5–10 minutt. Smak til med salt og pepper.

Bland kokt og stekt asparges med ruccola og nøtter på et serveringsfat.

Hell over litt av rømmedressingen og server med godt brød til.

Blansjere grønn asparges