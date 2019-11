Når skal prisen på barnehage gå ned?

ST-debatt

Regjeringspartia har lagt fram statsbudsjett for 2020, der maksprisen i barnehage aukar frå kr 3.040 til 3.135/ månad. Med andre ord opp kr 95 frå 1. januar. Samtidig er det bra at barnetrygda aukar med kr 300/ månad, men det skjer først frå 1. september. Om ein reknar på dette, får dei fleste barnefamiliane med eit barn får berre kr 155 meir å rutte med i 2020, sjølv med auka barnetrygd. I 2021 kan det bli betre, med heilårsverknad av auka barnetrygd, men då går vel maksprisen for barnehage opp på nytt?

Det er difor lite å bli imponert over i regjeringas forslag til statsbudsjett når det gjeld barn, noko som er viktig for å jamne ut skilnadane i samfunnet.

SVs alternative statsbudsjett reduserer maksprisen i barnehage med kr 100 frå 1. august og aukar barnetrygda ytterlegare med 1200/ år, med verknad frå 1. mars. I staden for behovsprøving, som både er byråkratisk og stigmatiserande, vil vi at barnehagen skal vera rimelegast mogleg for alle, og etter kvart bli gratis.

Som eit lokalt bidrag i Orkland, vil SV i budsjettet for 2020 foreslå å innføre søskenmoderasjon i SFO og på tvers av SFO og barnehage frå 1. september.

Anne Mari Svinsaas

Mads Løkeland-Stai

Orkland SV