Orkland kommune/Orkanger by - en salderingspost forhold til offentlig infrastruktur?

ST-debatt

Dette er jo fint, da med tanke på at første forslag var ingen tilbud i hele tatt.

Dette kan vi takke blant annet et stort engasjement fra politikere i Orkland samt tilstøtende kommuner, med Oddbjørn Bang i spissen, for. I tillegg til at samferdsels- og kommunikasjonskomiteen stoppet det opprinnelige forslaget.

Det man ikke nevner så mye, er det som er foreslått lagt ned i den nye uttalelsen:

1. Kontrollhall. Dette berører etterkontroller, spesielle godkjenninger mm., kontroll av tyngre kjøretøy, da særlig på utenlandske vogntog-problematikken. Det blir vanskeligere å utføre effektive kontroller med disse.

2. Alle skranketjenster blir lagt ned for dem som bor i Orkland, samt tilstøtende områder.

3. Ingen tilbud hvis man ser i området på kartet fra Tynset-Røros mot Kristiansund, så mot Orkland

4. Et naturlig midtpunkt hadde vært på Orkanger, samt Stjørdal.

5. En av regionens beste trafikksikkerhetsområder/kjøregård foreslåes lagt ned på grunn av kostnader.

Retorisk

Hvis man bruker et argument som at man på grunn av digitalisering kan løse mange av disse funksjonene, da kan man spørre seg hvorfor ikke stasjonen på for eksempel Brekstad eller Trondheim blir lagt ned etter 2025.

Er det likevel behov for skranketjenester? Man kan kalle en spade for en spade, og si at Orkland kommune er en salderingspost i Statens vegvesen sine øyne. Dette fordi at mange tjenester på nåværende tidspunkt ikke kan ordnes på annen måte enn ved menneskelig kontakt.

Ser på forsiden på avisa ST at Oddbjørn Bang samt Are Hilstad er skuffet over regjeringa. Jeg må jo si meg enig med dem, da spesielt i forhold til at man skulle styrke infrastruktur mht statlige tjenester ved kommune sammenslåinger. Kommunene som har gått inn i denne sammenslåingen, har jo fulgt opp sentrale føringer i så måte. Da skulle man få overført midler som kan konsolidere etablering av storkommunen.

Dette gjelder også å bevare alle funksjoner ved Orkdal trafikkstasjon, som allerede har en redusert skranketjeneste på 40 prosent.

Nedleggelse av trafikkstasjonen medfører at regjeringa bryter sitt valgløfte, samt at lovte overføringer/rammer i forhold til sammenslåinger ikke blir fulgt opp.

Da bør regjeringen være sitt ansvar bevist, og rette opp i dette.

Gaute Berg