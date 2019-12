Historien om min venn «Fredrik»

ST-debatt

I dagens utgave av ST leser jeg beskrivelsen av skolehverdagen til min venn Fredrik og en annen elev ved Buvik skole. Selv om jeg har vært klar over hva gutten har vært utsatt for, og selv sett resultatet av år med mobbing og krenkelser, er dette vondt å lese. Jeg ble kjent med Fredrik for noen år siden, før skolen ødela hverdagen og helsen hans. Da var han en gutt med våkent blikk, som var nysgjerrig på livet, med mye humor og lekenhet, og mange spørsmål om mye og mangt. I tillegg var og er Fredrik omsorgsfull og svært opptatt av rettferdighet, noe han har påpekte til meg i situasjoner hvor han mente han eller andre ble urettferdig behandlet i idrettsmiljøet eller på skolen. Fredrik snakket med meg om denne urettferdigheten, og sammen kom vi frem til at det vonde han og andre barn kjenner på når de bruker ord som urettferdig, er resultat av opplevd krenkelse. Barn skal ikke oppleve krenkelser uansett hvilken arena de oppholder seg på. Barn skal ha en skolehverdag som legger til rette for mestring, læring og positive sosiale samspill med andre barn og voksne. Noen barn trenger mere hjelp til læring i teoretiske fag enn andre, noen trenger hjelp til å forstå sosialt samspill og egen rolle i dette, og andre trenger hjelp til begge deler.

Ansvaret for at barn gjennom skolegangen lærer å mestre de utfordringer skolen gir, ligger til skolen. Skolen har videre plikt til å ta meldinger fra elever og foreldre på alvor. Skolen skal sørge for at barn som ikke har det bra på skolen på grunn av gjentatte krenkelser blir ivaretatt, og skolen har plikt til å få slutt på mobbing enten mobbingen kan dokumenteres ved legeerklæringer eller barnets egen opplevelse av å bli krenket.

Buvik skole har ikke ivaretatt Fredrik og har dermed ikke oppfylt den plikt skolen har ovenfor han. Fredrik har ikke engang fått en uforbeholden unnskyldning fra skolens rektor!

Assisterende rådmann i Skaun, Hege Røttereng, gjør et tafatt forsøk på å unnskylde at elever har hatt en opplevelse av at skolehverdagen ikke har vært trygg og god. Fredrik har ikke bare en opplevelse av utrygghet. Utryggheten er høyst reell! Han har kommet hjem fra skolen med skader som har gjort legebesøk påkrevet. Ikke mindre enn 12 dokumenterte legebesøk og til slutt en hendelse så alvorlig at resultatet nå er at han har fått diagnose PTSD. Den gutten jeg møtte for noen år siden, og som jeg opplevde som leken, nysgjerrig, spørrende og våken, har endret adferd. Han er til dels apatisk og sover mye. Dette kvalifiserer for mer enn et forsøk på bortforklaringer og en generell unnskyldning over opplevd utrygghet, Hege Røttereng.

Det minste Fredrik har krav på er en uforbeholden unnskyldning fra skolen rektor, involverte lærere og skoleeier, for ødelagt skolegang og påførte helseskader!

Til slutt vil jeg kommentere Røtterengs utsagn om at iverksatte trygghetstiltak vil bidra til at elevenes rettigheter i henhold til lovverket blir ivaretatt. Vel det har jeg vanskelig for å tro, så lenge det er de samme personene som er skyld i Fredriks ødelagte skolegang som skal fortsette å forvalte lovkrav gjennom tiltak. Man blir ikke gode rettsanvendere av å håpe og tro at tiltak nytter. Det må kompetanse til både når det gjelder fag og juss.