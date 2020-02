«Ofre for juks i Orkland»

ST-debatt

Det er utbygger som jukser, men kommunen har et klart medansvar for at uskyldige har bodd to år i helseskadelig trafikkstøy fra E39.

Derfor foreslo Småbylista en løsning i to trinn:

1. Orkland kommune bygger støyskjermen.

2. Kommunen treffer tiltak for at utbygger må dekke kostnaden i ettertid. Det kan skje ved forhandlinger eller tvangsforretning.

Ingen flere jukse-tillatelser

Ap var blant flertallet som stemte mot. I ST 22. februar skriver Are Hilstad og Karin Røttereng at Småbylistas forslag ville ha etablert en praksis der kommunen i framtida må ta regninga for utbyggere som bryter pålegg. Det mener vi er en feilslutning. Hvis Ap og andre politiske partier vil, sørger vi for at utbyggere i Orkland aldri mer får sjansen til å sno seg unna pålegg. Vi gir ingen flere midlertidige tillatelser som åpner for juks. Så enkelt er det. Småbylista ønsket å bruke erfaringene med Thamshavntunet nettopp til å sikre oss mot lignende saker i framtida.

Nei til skjønnmaling

Hilstad og Røttereng skriver at Småbylista «dømmer det meste som bestemmes av flertallet nord og ned». Det er en merkelig påstand. De aller fleste vedtak er faktisk enstemmige. Men dessverre vet vi fra Orkdal at de som styrer har en tendens til å glatte over feil og mangler. Småbylista skal være en uredd kritiker av makt når det trengs. Skjønnmaling og mangel på kritisk åpenhet rammer nesten alltid den svake parten i en interessekonflikt, noe som bør interessere et Ap med makt i Orkland. Konkrete eksempler er skolebarn som skal sykle Råbygda-Orkanger, husstander uten fortau midt i trafikken i Tverradkomsten, eldre som er avhengig av rullator i sentrumsgatene - eller beboere uten støyskjerming i Thamshavntunet.

Vi må ta ansvar for folk

Ap-politikerne antyder også at vi mener det skyldes «onde hensikter» når Ap, Sp og enkelte andre stemte nei til å forskuttere støyskjerming. Det mener vi ikke, men argumentasjonen ligner på ansvarsfraskrivelse, fordi:

Et administrativt vedtak i Orkdal kommune gjorde det mulig for utbyggeren å bryte pålegg om støyskjerming ved Thamshavntunet. Fylkesmannen kritiserte vedtaket. Kommunen har siden gitt utbygger stadig nye frister. Vedtak om tvangsbot kom etter mas fra Småbylista. Ap, Sp, KrF og alle vi andre har et åpenbart medansvar for situasjonen til beboerne. De har nå levd i to år med det som er potensielt skadelig trafikkstøy, i strid med kommunale vedtak og overordnede mål om folkehelse.

Drøfting hjelper ikke Thamshavntunet

Småbylista har holdt trykk på denne saken overfor ledelsen i kommunen fordi den handler om helsa til folk, fordi vi skal ta politiske målsettinger på alvor og fordi andre partier ikke tar initiativ.

Are Hilstad og Karin Røttereng viser til at Hovedutvalg forvaltning nå skal drøfte oppfølging av ulovlighetssaker generelt. Det er bra, men utvalget har ikke makt til å hjelpe beboerne. De er uskyldige ofre som må leve uten pålagt skjerming mot E39 på ubestemt tid – i verste fall for alltid. Hvis kommunen ikke skaffer økonomisk sikkerhet hos utbygger, slik Småbylista foreslo, kan opphør hos det ansvarlige selskapet føre til at skjerming aldri kommer.

Kort oppsummert: Kommunen har håndtert saken uheldig. I dette tilfellet har vi derfor et særlig ansvar for beboernes helse. Problemet kan løses uten å etablere noen farlig praksis for framtida.