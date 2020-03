Trafikksikkerhet i Orkland

ST-debatt

Fire medlemmer fra hovedutvalget ble valgt, undertegnede en av dem. I tillegg inviteres politiet, eiere av fylkes-/europaveier, sjåførnæringa og rådet for nedsatt funksjonsevne til å oppnevne representanter til utvalget. Kommunen vil også bli representert av personer med ansvar for barn og unge, helse, plan og forvaltning og teknisk drift.

Tryggere skoleveier

Småbylista har i flere år hatt trafikksikkerhet som ett av fokusområdene, noe vi vil fortsette med i inneværende kommunestyreperiode. Trafikkløsninger som ivaretar myke trafikanter er viktig, både for trygghet og god folkehelse. At flere går eller sykler, i stedet for å bruke bil, gir også en miljøgevinst.

Småbylista har i flere år fremmet forslag til bedre løsninger mellom Råbygda og Orkanger, til og fra skole, handel og fritidsaktiviteter. Vi vil følge opp arbeidet med trygge skoleveier i hele kommunen.

Problemet i Tverradkomsten

Tverradkomsten på Orkanger har stor trafikk, uten at det er laget gode løsninger for myke trafikanter. Trafikktelling i to uker i januar viser en døgntrafikk på 3 350 kjøretøy. Mellom kl. 14.30 – 15.30 passerer 450-470 kjøretøy, dvs. en bil hvert 7.5 sekund. En betydelig økning i biltrafikk forventes etter åpning av folkehelsesentret og økt aktivitet i Idrettsparken. Ny trafikktelling vil bli gjort i mai.

Beboere i sameiet Geilan må gå i veibanen eller krysse veien uten fotgjengerfelt eller skilting. Dette er forhold som må løses innen neste vinter. Ved Orklahallen og Folkehelsentret krysser et utall barn og voksne veien mellom parkering og aktiviteter. Det foregår både av- og påstigning fra bil i begge retninger. Sikrere trafikkløsning for myke trafikanter må etableres.

Håp for Grønørbrua

Småbylista har i lang tid etterlyst løsninger for myke trafikanter på Grønørbrua. En løsning er foreslått og ventes gjennomført i løpet av 2020. Småbylistas forslag om ny gang- og sykkelvei mellom Råbygda og Orkanger med bru over Skjenaldelva er vedtatt. Reguleringsplanen og tillatelse i byggesaker har medført fire krysningspunkt på østsida av vegen på Grønøra Vest, mellom rundkjøring og framtidig havneområde. Småbylista ønsker at gang- og sykkelvei legges vest for veien.

Forslag i kommunestyret

Ved interpellasjon i kommunestyret 4. mars stiller Småbylista følgende spørsmål til ordføreren:

Hvilke muligheter ser ordføreren for å finne en tryggere og mer trafikksikker løsning for traseen på Grønøra Vest.

Småbylista fremmer følgende forslag til vedtak:

Rådmannen avklarer om det er mulig gjennom forhandlinger med aktørene på Grønøra Vest å samle trafikken over den nye traseen i to kryssinger.

Rådmannen utreder og kostnadsberegner gang- og sykkelvei på vestsida av bilveien på Grønøra Vest.