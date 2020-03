Kjære mor på helsetunet …

ST-debatt

Tåran rinn på puta kvar kveld og legg der som et hinder mot søvn og ro … Æ ser dæ for mæ, der du kanskje legg i sænga di, tynn og vever e du blitt, handa di skjælv, og bærre av og te greie du å ta telefon din å ring … Av å te greie du å svar …

Stæmmen din e så svak og bedende, kjæm du snart veslejenta mi? Kjæm du i morra i ellevetida, som du bruke? Æ e så redd, greie itj å vær her længer, kan du hent mæ?

Kjæraste vakraste mora mi, æ skulle gitt alt for å få kom, for å få klæm dæ og hold i handa di igjen, men æ får itj lov, æ e utstængt, æ som så mang andre …

Du ha jo verre der bare nån få uka, har enda ikke blitt vant te sykehjemslivet. Derfor va vi der hos dæ i mange tima kvar dag, helt te den ættemeddagen beskjeden kom, hælsetunet e stængt for besøkende. Vi skulla klart oss heim litt længer ha vi vessta herre. No vil itj længer hjemmetjenesten still opp, du har fått plassen din, og da kan dæm it længer gi dæ forsvarlig helsehjælp i heimen, ha æ fått te svar.

Ka e forsvarlig hjælp i livets aller siste fase, mor? Ka træng du ailler mæst no? Du har slutta med all medisin, du får bare lindrende behandling no, det va vi enig om. Bæst mulig, ikke længst mulig… No ha ensomheita blitt din siste medisin, uro, angst… Utestængt fra oss, dine nære og kjære. Mannen din gjennom snart 60 år, som også sett alein med mange tunge tanka.

Æ ha satt livet mitt på vent de siste åra, mor, for at du kunna vær heim, den bæste plassen på jord. For at du kunn stell blomsten din, mat fuglan, ha det trygt og trivelig. Så fikk du en alvorlig kreftdiagnose for et år siden, men vi va ening om, æ og du, at vi skull grei det sammen. Ta de dagan vi fekk og leve dagan fullt ut. Æ lova å følg dæ hele veien. Ailder slæpp taket … Derfor satt æ flere tima om dagen på hælsetunet å … Sjøl om vi bægge to hadd ønska vi hadde sluppet derre strafferunden som du kalt det.

Du fyllt 96 år før jul, den feira vi på kortidsavdelinga, men te nyttårshælga va du heldigvis heim att … Nån uka te fekk vi, ænglan fra hjemmetjenesten hjalp oss med det, dæm takke vi så my kjære mor. Men når te slutt lægen på sykehuset anbefalt hælsetunet for dæ, vart det te det. Dit ha du aldri villa … Det ha aldri passa dæ heller … men no gjor vi det bæste utav det …

Helt te forrige torsdag … Æ fekk itj nå dispensasjon te å kom, du va ikke terminal nok. 96 år og alvorlig sykdom va ikke nok, sånn e det kjære mor… Du må vær døende, men vi må vel itj ønske det, eller? Har du mere å lev for … det minste gnist av livskvalitet … når dagan bare e fyllt med savn, angst og smerte …

Koronaen ramme oss hardt, men det e itj den du e redd for, du ska dø snart læll, det veit både æ og du, det ha vi snakka ferdig om. Men ugjennomtrængelige bestæmmelsa ha tatt fra oss herre siste tida vi skull fyll med minna, varme og kjærlighet … Ein ende på et rikt og langt mor- og datterforhold som skull gi mæ nåkkå å lev videre på uten dæ … når den dagen kjæm.

Det viktigast avsnittet i livsveven vår bli tatt ifra oss no, mor, om itj æ slæpp inn te dæ … før det e for seint te oss bægge to.

Kjæraste vakraste mora mi …