En mangfoldig barnehagesektor er til det beste for barna

ST-debatt

Private barnehager var avgjørende for at vi fikk full barnehagedekning på starten av 2000-tallet. At velferdssamfunnet vårt er bygget opp av samarbeid på tvers av sektorer, virker det som om Fagforbundet i Skaun hopper bukk over (Avisa Sør-Trøndelag 28.03.20). Høyre mener et mangfold av private og offentlige barnehager er til barnas beste.

Skaun kommune skal være en aktiv og attraktiv kommune, og vi skal legge til rette for at både familier og næringsliv ønsker å slå seg ned her. Det gjør vi ved å støtte opp under mangfold og tilby valgfrihet til våre innbyggere.

En god barndom følger deg hele livet. Derfor er årene i barnehagen viktig. I gode fellesskap med dyktige fagfolk lærer barn gjennom lek. For Høyre er det viktigste at alle barn skal gå i en god og trygg barnehage. Kvaliteten og innholdet i barnehagetilbudet er det viktigste, ikke om kommunen eller en privat driver barnehagen. Foreldreundersøkelsen i barnehagene viser at foreldre med barn i private barnehager jevnt over er mer fornøyd enn foreldre med barn i kommunal barnehage.

For å få et best mulig tilbud, vil Høyre slippe alle gode krefter til. Et mangfold av aktører - offentlige, private og ideelle - gjør det mulig for de å lære av hverandre, og strekke seg litt lenger til det beste for barna. Dermed hever en velferdsmiks kvaliteten på tilbudet. Et mangfold av aktører gir også den enkelte familie mulighet til å velge mer selv. Det er viktig for de familiene som ønsker et tilbud som er litt annerledes enn det offentlige tilbyr. At den enkelte familie kan bestemme mer selv har en egenverdi.

Høyre er opptatt av at pengene det offentlige bruker på barnehage, i størst mulig grad skal komme barna til gode. Fagforbundet i Skaun tegner et bilde av den private barnehagesektoren vi ikke kjenner oss igjen i. Derfor er det allerede i dag begrensninger på hvor mye utbytte som kan tas ut. De færreste barnehager tar ut utbytter. Det er samtidig slik at barnehagesektoren har endret seg de siste 15 årene. Derfor har Høyre satt i gang et arbeid for å oppdater regelverket for å sikre mer åpenhet og kvalitet. Blant annet er det foreslått å opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn av alle barnehager. Det er til barnas beste at vi har en mangfoldig barnehagesektor, fremfor at vi har et offentlig monopol.

Gode barnehager er det viktigste for barna. Derfor er kvalitet og innhold i barnehagene det viktigste for Høyre, ikke hvem som driver barnehagen.