Moria på Lesvos – symbolet på Europas umenneskelighet

ST-debatt

Og verre skal det bli, nå som Covid-19 banker på leirens porter. Her lever 22 000 mennesker tett i tett. Små barn, store barn, ungdom, voksne. Sultne, kalde, livredde. Apatiske eller rasende. Ingen tar ansvar for dem.

Nei, nå har vi nok med oss sjøl, vil du kanskje si. Vi er permitterte. Firmaet mitt er på randen av konkurs. Vi mister huset. Livet smuldrer opp, raser sammen.

Kanskje håndterer vi ikke å tilbringe 24/7 sammen med familien, med barn som er vant til regelmessig aktivisering og andre unger rundt seg hver time på dagen. Hele livssituasjonen går på nervene løs. Vi vil ut, levere barna der de bruker å være, gå på jobben som vi er så glade i. Vi vil ha hverdagen tilbake.

Dette er reelle, krevende situasjoner å stå i. Naturligvis er det det!

Og likevel, altså. Likevel er det mange millioner som har det mye, mye verre. For hvordan skal mammaen og pappaen i Moria-leiren klare å beskytte seg og sine mot den skremmende smitten hvis/når den først kommer inn i leiren? Og hvordan kan folk i all verdens flyktningeleirer holde viruset unna når de mangler vann, såpe, antibac-midler – når de mangler alt? Når sult og kulde gjør at de alle hører til i det vi i Norge kaller risikogrupper?

Vi skal absolutt ikke glømme at mange, mange i landet vårt nå er redde, fortvilte og deprimerte over egen situasjon, for situasjonen er veldig tøff for veldig mange.

Men i vår egen radikalt endrede hverdag kan vi også ha plass til tanken på alle som er på flukt i verden; Flyktningehjelpens statistikk for 2019 viser at tallet på flyktninger (pluss flyktninger i eget land) er på rundt 70 millioner. 70 millioner mennesker har altså forlatt egne hjem og lagt ut på flukt mot ei ukjent framtid. Folk flykter fra sult, krig, redsel, fattigdom, etnisk rensing og mye annet.

SV har mange ganger bedt regjeringen om å hente folk fra Moria, fra dette helvetet på jord, der mennesker nå må se korona-pandemien i kvitøyet under ekstreme forhold. Ennå har ingen ting skjedd. Vi MÅ handle nå, ellers kan mange liv gå tapt.

Flyktningehjelpen, Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Dråpen i Havet, Leger uten grenser og mange andre organisasjoner gjør det de kan for å hjelpe. Kanskje kan vi gi litt av pengene vi skulle bruke i påskeferien til noen som har det mye, mye verre enn oss sjøl.

Gleden over å hjelpe andre er svært undervurdert. God påske, alle sammen!