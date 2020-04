Frykter et tapt kull av fagarbeidere

ST-debatt

Mange lærlinger er nå permitterte og står i fare for å ikke kunne fullføre læretiden eller få avlagt fag/-svenneprøver. Det er viktigere enn noen gang at næringsliv, kommuner, fylker og stat samarbeider om et felles initiativ for å sikre permitterte lærlinger læreplass.

Norge trenge flere stolte fagarbeidere, og dette behovet vil forsterke seg i tiden framover. I en krevende situasjon, så må vi nå ha en felles dugnad for å sikre at vi har nok fagarbeidere også etter koronakrisen. Lærlinger får ikke fullført utdanningen sin uten læreplass, i motsetning til elever på studiespesialiserende som kan avlutte skolegangen med standpunktkarakter, selv om de ikke får avlagt eksamen.

Arbeiderpartiet mener samfunnet må strekke seg langt for å sikre at permitterte lærlinger som har startet sin læretid får gjennomført fag-/svenneprøve på en alternativ måte. Fylkeskommunene bør få dispensasjon fra forskrift til opplæringsloven, slik at prøvene kan avvikles etter læretidens slutt, eller som avkortning av læretiden på inntil 3 måneder for de lærlinger som anses faglig sterke nok kan få en sluttvurdering gjennom en fag-/svenneprøve. Lærlingene må også sikres full lønn under permitteringstiden og ut lærlingetiden til de har fått avlagt fag-/svenneprøve.

Hvis det er nødvendig å forlenge læretiden, må det følge bedriftstilskudd med, og det er viktig at regjeringen sikre nødvendige bevilgninger til dette i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Vi må gjøre det som er mulig for å ikke forsinke elever og lærlinger sitt videre studieløp, og i gitte tilfeller kunne fravike alderskravet, jf. opplæringsloven §3-1 11. ledd, da noen av søkerne kan komme til å få «forsinket» opplæringsløp, som er til fylte 24 år.

Arbeiderpartiet ber samtidig regjeringen vurdere hvordan utdanningssektoren kan gjøre unntak i gitte tilfeller der inntakskriterier til studier er bestått fag-/svenneprøve, for eksempel Y –vegen. I tillegg tilpasse kriteriene for de søkerne som hadde fullført læretid, men som ikke fikk framstille seg for prøve som en følge av koronaviruset.

Arbeiderpartiet er bekymret for at høstens opptak av læringer kan by på store utfordringer og at mange elever med rett til læreplass kan stå uten et tilbud. Mange års innsats for å heve status og vilkår omkring norsk fag- og yrkesopplæring kan bli utfordret på nytt om en ikke tar grep. Det viktigste tiltaket blir å sikre flyt i opplæringsløpet og at nye lærekontrakter tegnes, eksempelvis gjennom stimuleringstilskudd for lærebedrifter og offentlige bedrifter og virksomheter pålegges å øke lærlingeinntaket.

Det er viktig at regjeringen i forbindelse med behandlingen av RNB legger frem konkrete forslag som sikrer flyt i opplæringsløpet og at nye lærekontrakter tegnes, som Stortinget har bedt om.